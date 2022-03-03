Политика и Экономика
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Назначен председатель правления "Казахстан инжиниринг"

Темиржан Абдрахманов
Темиржан Абдрахманов. Фото: sk.kz

Темиржан Абдрахманов стал председателем правления АО "НК "Казахстан инжиниринг", сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

"Решением совета директоров Абдрахманов Темиржан Кайратович назначается на должность председателя правления АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг". Керейбаев Мухтар Жумагазинович освобожден от должности председателя правления АО "НК "Казахстан инжиниринг", - говорится в сообщении.

Темиржан Абдрахманов родился в 1987 году в Алматы. Окончил Московский государственный институт международных отношений, Университет Нархоз, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.

Трудовую деятельность начал в 2008 году в должности менеджера управления международных проектов и сотрудничества АО "НАК "Казатомпром".

С 2010 по 2015 год работал на различных должностях в ТОО «АППАК» (Казатомпром), ЮКО.

После в течение двух лет был директором департамента стратегического развития, маркетинга и инноваций АО "Волковгеология" (Казатомпром).

До 2020 года находился на должности заместителя гендиректора АО "Самрук-Казына Контракт".

С июня 2020 года по настоящее время являлся заместителем генерального директора АО "Самрук-Казына Бизнес Сервис".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1959086-naznachen-predsedatel-pravleniya-kazahstan-inzhiniring/

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