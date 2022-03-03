Назначен председатель правления "Казахстан инжиниринг"

Темиржан Абдрахманов. Фото: sk.kz

Темиржан Абдрахманов стал председателем правления АО "НК "Казахстан инжиниринг", сообщается на

"Решением совета директоров Абдрахманов Темиржан Кайратович назначается на должность председателя правления АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг". Керейбаев Мухтар Жумагазинович освобожден от должности председателя правления АО "НК "Казахстан инжиниринг", - говорится в сообщении.

Темиржан Абдрахманов родился в 1987 году в Алматы. Окончил Московский государственный институт международных отношений, Университет Нархоз, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.

Трудовую деятельность начал в 2008 году в должности менеджера управления международных проектов и сотрудничества АО "НАК "Казатомпром".

С 2010 по 2015 год работал на различных должностях в ТОО «АППАК» (Казатомпром), ЮКО.

После в течение двух лет был директором департамента стратегического развития, маркетинга и инноваций АО "Волковгеология" (Казатомпром).

До 2020 года находился на должности заместителя гендиректора АО "Самрук-Казына Контракт".

С июня 2020 года по настоящее время являлся заместителем генерального директора АО "Самрук-Казына Бизнес Сервис".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1959086-naznachen-predsedatel-pravleniya-kazahstan-inzhiniring/