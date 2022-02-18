Алия Мустафина назначена директором Архива президента Казахстана

Алия Мустафина. Фото: archive.president.kz

Распоряжением главы государства Мустафина Алия Хусаиновна назначена директором Архива президента Республики Казахстан. Об этом сообщает официальный сайт Акорды.

Ранее этот пост занимала Абдукадырова Джамиля Юсупжановна. Сегодня Токаев подписал распоряжение об освобождении Абдукадыровой от этой должности.

До настоящего назначения Мустафина была заместителем руководителя Архива президента и курировала управления архивных технологий, информационно-методической работы и организации использования документов.

Накануне Нургуль Мауберлинова заняла пост вице-министра информации и общественного развития Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1956736-aliya-mustafina-naznachena-direktorom-arhiva-prezidenta-kazahstana/