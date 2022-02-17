Нургуль Мауберлинова назначена вице-министром информации и общественного развития

Нургуль Мауберлинова. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства Мауберлинова Нургуль Осербаевна назначена на должность вице-министра информации и общественного развития, сообщается на официальном сайте премьер-министра Казахстана.

Нургуль Мауберлинова родилась в ноябре 1973 года в Карагандинской области.

Окончила Карагандинский государственный университет им. Букетова и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начала в 1992 году.

В разные годы работала в структуре государственных органов и в коммерческом секторе.

В 2006 - 2008 годах - главный специалист, главный эксперт Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.

С 2008 по 2012 год - главный консультант Информационно-аналитического центра Канцелярии премьер-министра.

С 2012 по 2016 год занимала должность заместителя директора РГУ "Служба центральных коммуникаций" при президенте, советника председателя мажилиса парламента.

С 2016 по 2018 год - председатель Комитета информации Министерства информации и коммуникаций.

В 2018 - 2019 годах - заместитель министра информации и коммуникаций Казахстана.

С 2019 по 2020 год - заместитель министра информации и общественного развития РК.

С мая 2020 года и до настоящего назначения являлась заведующей Отделом внутренней политики Администрации президента.

Напомним, сегодня от должности главы Комитета казначейства Минфина был освобожден Ануар Джумадильдаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1956534-nurgul-mauberlinova-naznachena-vitse-ministrom-informatsii-i-obschestvennogo-razvitiya/