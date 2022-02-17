Нургуль Мауберлинова назначена вице-министром информации и общественного развития
Постановлением правительства Мауберлинова Нургуль Осербаевна назначена на должность вице-министра информации и общественного развития, сообщается на официальном сайте премьер-министра Казахстана.
Нургуль Мауберлинова родилась в ноябре 1973 года в Карагандинской области.
Окончила Карагандинский государственный университет им. Букетова и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.
Трудовую деятельность начала в 1992 году.
В разные годы работала в структуре государственных органов и в коммерческом секторе.
В 2006 - 2008 годах - главный специалист, главный эксперт Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.
С 2008 по 2012 год - главный консультант Информационно-аналитического центра Канцелярии премьер-министра.
С 2012 по 2016 год занимала должность заместителя директора РГУ "Служба центральных коммуникаций" при президенте, советника председателя мажилиса парламента.
С 2016 по 2018 год - председатель Комитета информации Министерства информации и коммуникаций.
В 2018 - 2019 годах - заместитель министра информации и коммуникаций Казахстана.
С 2019 по 2020 год - заместитель министра информации и общественного развития РК.
С мая 2020 года и до настоящего назначения являлась заведующей Отделом внутренней политики Администрации президента.
Напомним, сегодня от должности главы Комитета казначейства Минфина был освобожден Ануар Джумадильдаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1956534-nurgul-mauberlinova-naznachena-vitse-ministrom-informatsii-i-obschestvennogo-razvitiya/