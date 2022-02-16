Айгуль Шаимова стала зампредом Агентства по стратегическому планированию и реформам

Айгуль Шаимова. Фото: primeminister.kz

Бывший вице-министр нацэкономики Айгуль Шаимова получила новую должность. Об этом сообщается на .

"Распоряжением главы государства Шаимова Айгуль Амантаевна назначена заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", - сказано в сообщении Акорды.

Айгуль Шаимова родилась 12 января 1979 года в селе Мариновка Целиноградской области КазССР.

Замужем, имеет двух детей. Владеет казахским и русским языками.

Окончила Евразийский университет имени Л. Гумилева в 1999 году и Академию финансовой полиции в 2004 году.

Карьера Шаимовой началась в 2000 году с должности младшего инспектора, инспектора, старшего инспектора, старшего инспектора по особо важным делам Управления правового обеспечения и международных связей Агентства финансовой полиции РК.

В 2002-2004 годах - начальник отдела правовой экспертизы Управления правового обеспечения и международного сотрудничества Агентства финансовой полиции РК.

В 2004-2005 годах - заместитель начальника Управления правового обеспечения и международного сотрудничества Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

В 2005-2011 годах - заместитель начальника Департамента правового обеспечения и международного сотрудничества Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

В 2011-2012 годах - советник председателя Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

В 2012-2013 годах - старший помощник генерального прокурора - руководитель Центра стратегического анализа Информационно-аналитического управления аппарата Генпрокурора.

В 2013-2014 годах - заместитель заведующего Ситуационным центром Совета безопасности РК.

С 15 октября 2014 года до 11 января 2016 года - руководитель аппарата Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С 11 января 2016 года до сентября 2016 года - вице-министр по делам государственной службы РК.

С сентября 2016 года до июля 2019 года - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С июля 2019 года до января 2022 года - вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1956362-aygul-shaimova-stala-zampredom-agentstva-po-strategicheskomu-planirovaniyu-i-reformam/