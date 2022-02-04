Ренат Айтаев возглавил аппарат мажилиса

Ренат Айтаев. Фото: akorda.kz

Ренат Айтаев назначен руководителем аппарата мажилиса. Ранее он занимал должность заведующего секретариатом руководителя Администрации президента Республики Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

"На заседании бюро председатель мажилиса Ерлан Кошанов представил нового руководителя аппарата палаты. Им стал Айтаев Ренат Курметжанович, занимавший ранее должность заведующего секретариатом руководителя администрации президента Республики Казахстан", – говорится в распространенном пресс-службой мажилиса сообщении.

Трудовую деятельность Айтаев начал в 1998 году с должности директора по экономике и финансам ТОО "Демал-Шыгыс".

В разные годы он работал в структуре министерств: финансов, труда и социальной защиты населения, индустрии и торговли.

С 2019-го по 2022 год занимал должность заведующего секретариатом руководителя Администрации президента Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1954638-renat-aytaev-naznachen-rukovoditelem-apparata-mazhilisa/