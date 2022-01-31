Акан Абдуалиев освобожден от должности председателя комитета культуры

Акан Абдуалиев. Фото: primeminister.kz

Приказом министра культуры и спорта Абдуалиев Акан Жылкышыбаевич освобожден от должности председателя комитета культуры министерства культуры и спорта Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу, сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

Акан Абдуалиев родился в 1975 году в Алматинской области.

Окончил Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы, Алматинскую академию экономики и статистики, Жетысуский государственный университет им. Жансугурова.

Трудовую деятельность начал в 1996 году вокалистом Алматинской областной филармонии им. Суюнбая.

В разные годы работал в РГКП «Қазақконцерт», РГКП «Республиканский эстрадно-цирковой колледж им. Ж. Елебекова», РГУ «Казахская национальная консерватория им. Курмангазы», РГУ «Республиканская казахская специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей им. А. Жубанова», РГКП «Казахская государственная филармония им. Жамбыла».

C 2016 по 2018 год занимал должность руководителя управления культуры, архивов и документации Алматинской области.

В 2018-2019 годах — заместитель акима Алматинской области.

С августа 2019 по июнь 2021 года являлся ректором РГУ «Казахская национальная академия искусств им. Т.К. Жургенова».

В июне прошлого года Акан Абдуалиев был назначен председателем комитета культуры МКС РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1953896-akan-abdualiev-osvobozhden-ot-dolzhnosti-predsedatelya-komiteta-kultury/