Роза Карибжанова назначена председателем комитета культуры МКС

Роза Карибжанова. Фото: primeminister.kz

Роза Карибжанова назначена председателем Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК, об этом сообщается на сайте правительства.

"Приказом министра культуры и спорта РК Карибжанова Роза Самидоллиновна назначена на должность председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Роза Карибжанова родилась в 1964 году в Тургайской области.

Окончила Карагандинский государственный университет, Евразийский гуманитарный институт, Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте РК.

Трудовую деятельность начала в 1986 году учителем истории, завучем по воспитательной работе Укинской СШ Кийминского района Тургайской области.

В 1988-1991 годы — второй секретарь Кийминского райкома комсомола, секретарь Тургайского обкома ЛКСМ Казахстана.

С 1991 по 1994 годы — ведущий специалист, начальник организационного отдела Семипалатинского областного комитета по делам молодежи.

1994-2000 годы — главный специалист Семипалатинского областного управления по делам молодежи, туризма и спорта, комитета молодежи, туризма и спорта г. Семипалатинск, начальник отдела воспитательной работы и молодежной политики управления образования, молодежи и спорта Семипалатинска.

2000-2003 годы — ведущий, главный специалист, начальник отдела Комитета по управлению архивами и документацией министерства культуры и общественного согласия РК.

2003-2008 годы — главный эксперт социально-экономического отдела канцелярии премьер-министра РК.

2008-2014 годы — заместитель председателя комитета культуры министерства культуры Республики Казахстан.

С 2014 по 2016 годы — председатель комитета по делам молодежи, директор департамента молодежной политики Министерства образования и науки РК.

2016-2019 годы — директор департамента внутреннего администрирования министерства информации и общественного развития РК.

2019-2020 годы — заместитель председателя правления НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру».

С ноября 2020 года и по настоящее время работала заведующей сектором Отдела внутренней политики Администрации президента РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1953893-roza-karibzhanova-naznachena-predsedatelem-komiteta-kultury-mks/