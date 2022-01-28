Жанар Жарылгасова назначена руководителем аппарата министерства энергетики

Жанар Жарылгасова: primeminister.kz

Приказом министра энергетики РК Жанар Жарылгасова назначена на должность руководителя аппарата министерства энергетики. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Жанар Жарылгасова родилась в 1973 году в Жамбыле. Окончила Актауский политехнический университет им. Ш. Есенова, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Казахский гуманитарно-юридический университет, Академию государственного управления при Президенте РК, Национальную школу управления (Франция).

Трудовую деятельность начала в 1996 году в должности ведущего инженера кафедры «Химическая технология топлива и углеводородных металлов» КазНТУ им. К. Сатпаева.

С 2000 по 2008 год работала в структуре министерства энергетики и минеральных ресурсов.

В 2008-2010 годы — главный эксперт управления лицензирования, лицензионного контроля и юридического обеспечения Комитета по государственному и энергетическому надзору Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2010-2014 годы занимала различные должности в управлениях министерства нефти и газа РК.

В 2014-2020 годы работала на руководящих должностях в структуре министерства энергетики РК.

С января 2020 года по настоящее время являлась заведующим сектора Отдела социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1953476-zhanar-zharylgasova-naznachena-rukovoditelem-apparata-ministerstva-energetiki/