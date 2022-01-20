Политика и Экономика
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Марат Дауешов освобожден от должности зампреда Агентства по делам госслужбы

Марат Дауешов
Марат Дауешов. Фото: АДГС РК

В Агентстве Республики Казахстан по делам государственной службы произошли кадровые перестановки. О них сообщила Акорда на своем официальном сайте.

Во-первых, распоряжением главы государства от должности заместителя председателя агентства был освобожден Дауешов Марат Еркинович.

В то же время другим распоряжением президента на пост зампреда агентства был назначен Беркимбаев Берик Серикович. Ранее Беркимбаев был директором Департамента стратегического планирования Министерства юстиции РК.

Ранее сообщалось, что от должности замминистра обороны РК был освобожден Дарын Туяков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1952192-berik-berkimbaev-naznachen-zamglavy-agentstva-po-delam-gossluzhby/

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