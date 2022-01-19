Еркин Ботаканов. Фото: gov.kz

Назначен новый замглавы МВД Казахстана. Им стал Еркин Ботаканов, сообщается на официальном сайте Акорды.

Распоряжением главы государства Ботаканов Еркин Советбекович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан – главнокомандующим Национальной гвардией, говорится в сообщении.

Еркин Советбекович родился 1 сентября 1966 года в селе Топтерек Курчумского района Восточно-Казахстанской области. В 1987 году закончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза Конева И.С. В 2003 году Военную академию ВС РК.

После окончания училища был направлен для прохождения службы в в/ч 43093 ВС СССР на должность командира взвода.

С августа 1990 года по март 2006 года проходил службу в Республиканской гвардии на должностях от командира роты до командира полка.

С марта 2006 года по июль 2009 года проходил службу во Внутренних войсках МВД РК на должностях от старшего офицера отдела службы войск и безопасности военной службы управления боевой подготовки до командира соединения в/ч 6637.

С июля 2009 года по июль 2010 года – замкомандующего Внутренними войсками – заместитель председателя комитета Внутренних войск МВД РК.

С июля 2010 года по июль 2013 года – первый заместитель Главнокомандующего Внутренними войсками – начальник Главного штаба - заместитель председателя комитета Внутренних войск МВД РК в Астане (ныне Нур-Султан).

С июля 2014 года по август 2020 года – командующий региональным командованием «Орталық» Национальной гвардии РК в Караганде.

С 7 августа 2020 года – первый заместитель главнокомандующего Национальной гвардией – начальник Главного штаба Нур-Султана.

Напомним, что сегодня Касым-Жомарт Токаев освободил Мурата Бектанова с должности министра обороны.

Также стало известно, что Руслан Жаксылыков был назначен министром обороны Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1951944-naznachen-novyy-zamglavy-mvd-kazahstana/