Кадровые перестановки произошли в акимате Нур-Султана

Иллюстративное фото: pixabay.com

В акимате Нур-Султана произведен ряд кадровых назначений, сообщается в официальном Instagram ведомства.

Акимом района Алматы по согласованию с администрацией президента и с депутатами городского маслихата назначен 40-летний Нурбол Нурсагатов.

Нурбол Нурсагатов. Фото: акимат Нур-Султана

С 2004 по 2005 годы он работал ведущим специалистом, главным специалистом комитета строительства министерства индустрии и торговли РК.

С 2005 по 2008 годы работал главным специалистом, руководителем отдела, заместителем директора управления государственного архитектурно-строительного контроля акимата столицы.

С 2008 по 2011 годы был заместителем руководителя столичного управления строительства акимата. В 2011-2012 годах занимал должность заместителя председателя Комитета по водным ресурсам министерства сельского хозяйства РК.

С 2014 по 2019 годы Нурбол Нурсагатов занимал руководящие должности в структурах акимата Алматы и Нур-Султана.

Последние два года работал акимом района Байконыр. Общий трудовой стаж на госслужбе составляет 17 лет.

Акимом района Байконыр по согласованию с администрацией президента и с депутатами городского маслихата назначен 43-летний Ерлан Жаулыбаев.

Ерлан Жаулыбаев. Фото: акимат Нур-Султана

До назначения на протяжении трех лет он занимал должность замакима района Байконыр.

Свою рудовую деятельность начал в 2001 году с должности лаборанта Костанайского колледжа бизнеса и права, в 2004-2005 годах - главный специалист аппарата акима Костанайской области.

С 2005 по 2011 год работал главспецом в управлении мобилизационной подготовки и ЧС Костанайской области, управлении мобилизационной подготовки и ЧС столицы.

Также в разные годы занимал должности заместителя акима Житикаринского района Костанайской области, руководителя управления координации занятости и соцпрограмм акимата Костанайской области.

В 2017-2018 годах - заместитель руководителя аппарата акима Актюбинской области.

Напомним, что ранее Малика Бектурова освобождена от должности заместителя акима Нур-Султана, а Ерлан Бекмурзаев стал новым заместителем столичного акима.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1948253-kadrovye-perestanovki-proizoshli-v-akimate-nur-sultana/