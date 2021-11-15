Самат Ергалиев назначен главой Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК

Самат Ергалиев. Фото: primeminister.kz

Приказом министра культуры и спорта РК Ергалиев Самат Серикканович назначен на должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, сообщается на официальном сайте премьер-министра.

Самат Ергалиев родился в 1979 году в Алматинской области. Окончил Евразийскую юридическую академию им. Д.А. Кунаева, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова.

Трудовую деятельность начал в 2004 году в должности менеджера по снабжению в частной компании.

В 2012-2018 годах занимал различные должности в РГКП «Дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва».

В 2018-2020 годах — директор РГКП «Дирекция по развитию спорта».

С апреля по ноябрь 2020 года — временно исполняющий обязанности; исполняющий обязанности руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта города Нур-Султан».

С ноября 2020 года по настоящее время являлся руководителем ГУ «Управление физической культуры и спорта города Нур-Султан».

Как мы сообщали ранее Серик Сапиев был освобожден от должности главы комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта РК 19 октября. Позже он назвал причину ухода с госслужбы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1942175-samat-ergaliev-naznachen-glavoy-komiteta-po-delam-sporta-i-fizicheskoy-kultury-mks-rk/