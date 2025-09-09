Рекордно дорогим стало золото в Казахстане

К 9 сентября 2025 года стоимость золота в Казахстане превысила 62 тыс. тенге за 1 грамм. За год она выросла в 1,6 раза и достигла исторического рекорда. Подробности читайте на NUR.KZ.

На прошлой неделе мы рассказывали о том, что золото в Казахстане впервые превысило отметку в 60 тыс. тенге за 1 грамм. Этот рекорд продержался недолго – уже 9 сентября, согласно данным Национального банка РК, золото достигло отметки в 62 118,04 тенге.

Настолько высоких цен не было никогда. За неделю золото подорожало на 5,74%, а за год – более чем в полтора раза (59,69%).

Важно отметить, что рост золота происходит не только в Казахстане из-за "ослабленного тенге", но и во всем мире. Согласно данным Investing.com, стоимость 1 тройской унции (31 грамм) достигала 3 698,52 доллара, то есть свыше 1 979 189 тенге по официальному курсу.

Напомним, золото традиционно рассматривается как "убежище" в периоды экономической и политической нестабильности, поскольку считается, что его стоимость устойчива в таких ситуациях.

Тот факт, что золото растет в цене, может говорить о стабильном спросе на него со стороны инвесторов, которые предпочитают вкладываться в надежный финансовый инструмент.

Впрочем, казахстанцам, которые планируют покупать или продавать свои золотые слитки, следует делать это осторожно, принимая во внимания все риски, ведь цены на драгоценный металл могут и падать.

