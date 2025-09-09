Рекордно дорогим стало золото в Казахстане
Опубликовано:
К 9 сентября 2025 года стоимость золота в Казахстане превысила 62 тыс. тенге за 1 грамм. За год она выросла в 1,6 раза и достигла исторического рекорда. Подробности читайте на NUR.KZ.
На прошлой неделе мы рассказывали о том, что золото в Казахстане впервые превысило отметку в 60 тыс. тенге за 1 грамм. Этот рекорд продержался недолго – уже 9 сентября, согласно данным Национального банка РК, золото достигло отметки в 62 118,04 тенге.
Настолько высоких цен не было никогда. За неделю золото подорожало на 5,74%, а за год – более чем в полтора раза (59,69%).
Важно отметить, что рост золота происходит не только в Казахстане из-за "ослабленного тенге", но и во всем мире. Согласно данным Investing.com, стоимость 1 тройской унции (31 грамм) достигала 3 698,52 доллара, то есть свыше 1 979 189 тенге по официальному курсу.
Напомним, золото традиционно рассматривается как "убежище" в периоды экономической и политической нестабильности, поскольку считается, что его стоимость устойчива в таких ситуациях.
Тот факт, что золото растет в цене, может говорить о стабильном спросе на него со стороны инвесторов, которые предпочитают вкладываться в надежный финансовый инструмент.
Впрочем, казахстанцам, которые планируют покупать или продавать свои золотые слитки, следует делать это осторожно, принимая во внимания все риски, ведь цены на драгоценный металл могут и падать.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2284107-rekordno-dorogim-stalo-zoloto-v-kazahstane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах