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Гендиректор BlackRock заявил, что биткоин может вырасти до 700 тысяч долларов

Опубликовано:

Биткоин
Биткоин. Иллюстративное фото: shutterstock

Генеральный директор инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк заявил, что биткоин может достичь цены в 700 тысяч долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Несмотря на нестабильность рынка криптовалют, где ключевые монеты демонстрируют значительные колебания, это смелое заявление вызвало интерес участников Всемирного экономического форума в Давосе.

На данный момент биткоин переживает снижение, упав на 3% и торгуясь на уровне 102 661,93 долларов. Однако Финк видит в криптовалюте потенциал, обусловленный несколькими ключевыми факторами: небольшими инвестициями управляющих активами и способностью биткоина защитить капитал от обесценивания фиатных валют.

Такое заявление подчеркивает растущее внимание к криптовалютам как к инструменту для диверсификации активов и хеджирования рисков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2214812-gendirektor-blackrock-zayavil-chto-bitkoin-mozhet-vyrasti-do-700-tysyach-dollarov/

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