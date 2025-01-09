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Биткоин опустился ниже отметки в 100 тысяч долларов из-за укрепления доллара США

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Монета биткоин
Биткоин. Иллюстративное фото: pexels.com

Биткоин опустился ниже отметки в 100 тысяч долларов из-за укрепления доллара США, что оказало давление на криптовалютный рынок, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Ведущая криптовалюта, которая ранее росла на фоне ожиданий инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, резко подешевела с 102 тысяч до 95 тысяч долларов всего за два дня. Падение биткоина вызвало цепную реакцию на рынке, затронув Ether, Cardano, Solana и Dogecoin, которые потеряли 7%, 13%, 7% и 10% соответственно.

Эксперты связывают обвал с несколькими факторами. Укрепление доллара США изменило предпочтения инвесторов в сторону фиатной валюты, ослабив интерес к криптовалютам как к активам-убежищам.

Дополнительное давление оказали опасения по поводу инфляции, поскольку инвесторы считают, что Федеральная резервная система США отложит снижение процентных ставок. Кроме того, спад в акциях таких технологических гигантов, как Super Micro Computer и Micron, создал волновой эффект, усугубив падение стоимости биткоина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2209764-bitkoin-opustilsya-nizhe-otmetki-v-100-tysyach-dollarov-iz-za-ukrepleniya-dollara-ssha/

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