Биткоин опустился ниже отметки в 100 тысяч долларов из-за укрепления доллара США, что оказало давление на криптовалютный рынок, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Ведущая криптовалюта, которая ранее росла на фоне ожиданий инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, резко подешевела с 102 тысяч до 95 тысяч долларов всего за два дня. Падение биткоина вызвало цепную реакцию на рынке, затронув Ether, Cardano, Solana и Dogecoin, которые потеряли 7%, 13%, 7% и 10% соответственно.

Эксперты связывают обвал с несколькими факторами. Укрепление доллара США изменило предпочтения инвесторов в сторону фиатной валюты, ослабив интерес к криптовалютам как к активам-убежищам.

Дополнительное давление оказали опасения по поводу инфляции, поскольку инвесторы считают, что Федеральная резервная система США отложит снижение процентных ставок. Кроме того, спад в акциях таких технологических гигантов, как Super Micro Computer и Micron, создал волновой эффект, усугубив падение стоимости биткоина.