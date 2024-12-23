Эксперты: Развитие квантовых технологий может быть опасно для крипторынка

Развитие технологий квантовых вычислений может привести к массовым взломам криптовалютных бирж и потерям в размере триллионов долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Технология, которая привлекла внимание после того, как Google заявила о прорыве с новым квантовым чипом Willow, в будущем может позволить хакерам взламывать системы шифрования, защищающие биткоин. Такой взлом способен обрушить его стоимость, открыв доступ к цифровым кошелькам, которые считались безопасными.

По мнению исследователей, для появления квантового устройства, способного взломать биткоин, потребуется как минимум десять лет. Однако уже сейчас достижения в этой области создают долгосрочные риски. Эксперты предупреждают, что атака с применением квантовых технологий может нанести удар не только по криптовалютам, но и по традиционным финансовым рынкам.

"Квантовые вычисления — это бомба замедленного действия. Если хакеры разработают технологию взлома и применят ее против криптовалют, последствия будут катастрофическими", — заявил Артур Герман, старший научный сотрудник Института Хадсона в Вашингтоне.