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Эксперты: Развитие квантовых технологий может быть опасно для крипторынка

Опубликовано:

Монета биткоина исчезает
Биткоин. Иллюстративное фото: pixabay.com

Развитие технологий квантовых вычислений может привести к массовым взломам криптовалютных бирж и потерям в размере триллионов долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Технология, которая привлекла внимание после того, как Google заявила о прорыве с новым квантовым чипом Willow, в будущем может позволить хакерам взламывать системы шифрования, защищающие биткоин. Такой взлом способен обрушить его стоимость, открыв доступ к цифровым кошелькам, которые считались безопасными.

По мнению исследователей, для появления квантового устройства, способного взломать биткоин, потребуется как минимум десять лет. Однако уже сейчас достижения в этой области создают долгосрочные риски. Эксперты предупреждают, что атака с применением квантовых технологий может нанести удар не только по криптовалютам, но и по традиционным финансовым рынкам.

"Квантовые вычисления — это бомба замедленного действия. Если хакеры разработают технологию взлома и применят ее против криптовалют, последствия будут катастрофическими", — заявил Артур Герман, старший научный сотрудник Института Хадсона в Вашингтоне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2203610-eksperty-razvitie-kvantovyh-tehnologiy-mozhet-byt-opasno-dlya-kriptorynka/

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