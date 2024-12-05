Биткоин впервые в истории превысил отметку в 100 тысяч долларов

Курс биткоина впервые превысил отметку в 100 тысяч долларов, что стало историческим событием для криптовалютной индустрии, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Рекордный рост курса связан с усилением интереса к спотовым биткоин-ETF, которые 3 декабря привлекли чистый приток инвестиций в размере 676 млн долларов, демонстрируя возвращение доверия инвесторов к криптовалютам.

С момента своего запуска в 2009 году биткоин прошел путь от цены в один доллар в 2011 году до текущего статуса мощного финансового актива. Эксперты отмечают, что столь значительный рост подчеркивает трансформационную силу криптовалютных технологий.

Сегодня биткоин воспринимается не только как альтернатива традиционным валютам, но и как инвестиционный актив, способный конкурировать с акциями. Более того, многие инвесторы рассматривают его как цифровой аналог золота или актив-убежище. Этот успех не только укрепил позиции биткоина, но и стал движущей силой для роста всей криптовалютной индустрии.