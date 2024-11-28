Эксперты: Биткоин может преодолеть отметку в 100 тысяч долларов в День благодарения

Биткоин вновь показал рост, превысив отметку в 96 тысяч долларов. Эксперты предсказывают, что первая криптовалюта может преодолеть отметку в 100 тысяч долларов уже в День благодарения, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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После недавнего снижения криптовалюта восстановилась, увеличив свою стоимость почти на 6%, до 96 676 долларов. Одновременно вторая по капитализации криптовалюта Ether выросла более чем на 9%, достигнув 3636 долларов, по данным Coin Metrics.

Несмотря на популярность биткоина как цифрового аналога золота, его курс остается зависимым от настроений на фондовых рынках. На этой неделе снижение индексов Nasdaq Composite, Dow Jones Industrial Average и S&P 500 негативно отразилось на криптовалюте.

Алекс Торн из Galaxy Digital подчеркнул, что такие колебания цен являются обычным явлением. За год биткоин вырос на 126%, и аналитики уверены, что к концу года он преодолеет порог в 100 тысяч долларов. По некоторым прогнозам, это произойдет уже в конце ноября.