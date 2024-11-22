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Стоимость биткоина приблизилась к рекордным 100 тыс. долларов

Опубликовано:

Доллар мен биткоин
Доллар мен биткоин. Көрнекі сурет: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Стоимость биткоина вновь обновила рекорд, превысив 99 тысяч долларов, о чем свидетельствуют данные площадки Binance на утро 22 ноября, передает NUR.KZ.

Согласно данным площадки криптовалютной торговли Binance, утром 22 ноября стоимость биткоина составляет 99,045.85 долларов. Рост криптовалюты: +4.28% за один день.

Стоимость биткоина утром 22 ноября
Стоимость биткоина утром 22 ноября. Фото: binance.com

Напомним, вчера, утром 21 ноября, мы писали, что биткоин снова побил исторический рекорд: стоимость одной монеты достигла 96 тыс. долларов на криптовалютной бирже. Днем ранее одна монета торговалась по цене в 94 тыс. долларов США, однако эти ценники продержались недолго.

Уже днем 21 ноября курс биткоина перевалил отметку в 97 тысяч долларов, поскольку инвесторы продолжают выражать надежду на то, что второе президентство Дональда Трампа станет благоприятным временем для крипторынка.

Напомним, мы писали о том, что рост цен на биткоин эксперты связывают с победой Дональда Трампа на выборах США. Причина кроется в лояльном отношении политика к криптовалютам.

Ранее он заявлял, что в случае победы его команда сохранит текущий запас биткоинов, который в настоящее время имеется у правительства США, а не будет его конвертировать в привычную валюту.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2190962-stoimost-bitkoina-priblizilas-k-rekordnym-100-tys-dollarov/

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