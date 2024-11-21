Биткоин достиг очередного исторического максимума, преодолев отметку в 97 тысяч долларов

Курс биткоина достиг исторического максимума, перевалив отметку в 97 тысяч долларов. Рост спровоцирован оптимизмом инвесторов, возросшим после победы Трампа на выборах в США, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

На этой неделе стоимость первой криптовалюты превысила отметку в 97 тысяч долларов, поскольку инвесторы продолжают выражать надежду на то, что второе президентство Дональда Трампа станет благоприятным временем для крипторынка.

В этом месяце биткоин регулярно устанавливает новые рекорды. Инвесторы надеются, что при Трампе для крипторынка будет принято более благоприятное регулирование. Кроме того, многие надеются на то, что будущее правительство Трампа сформирует национальный стратегический запас биткоинов.

Ожидается, что в этом году стоимость биткоина достигнет 100 тысяч долларов, а к концу 2025 года удвоится.

"Цена биткоина по-прежнему определяется рядом факторов, включая улучшение условий ликвидности, институциональную поддержку и нормативно-правовую среду, которая, как ожидают инвесторы, вскоре станет более благоприятной", — сказал Сэм Каллахан, аналитик Swan Bitcoin.