Эксперты: Президентство Трампа будет более благоприятно для альткоинов, чем для биткоина

Аналитики исследовали, действительно ли избрание Дональда Трампа президентом США окажется столь выгодным для криптовалютной отрасли, как на это надеются инвесторы, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

На данный момент биткоин стоит больше, чем любая торгующаяся на бирже компания в США, за исключением шести крупнейших. Dogecoin, созданный в шутку и поддерживаемый Илоном Маском, в ближайшее время может войти в топ-200 активов, а в администрации Трампа даже планируют назвать в его честь ведомство по контролю за бюджетом, которое возглавит Маск.

Многие энтузиасты криптовалютной отрасли ожидают, что избранный президент Трамп освободит от должности нынешнего главу Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслера, известного своей жесткой позицией против криптовалют. Они также надеются на смягчение регулирования листинга криптокомпаний и бирж, а также майнинга и создание национального запаса биткоинов.

По данным WSJ, ослабление регулирования в целом должно привести к росту цен, поскольку криптовалюты, не имея фундаментальной поддержки, полностью зависят от спроса и предложения, а приток покупателей увеличивает цену.

Однако эксперты предостерегают, что основные выгоды от смягчения регулирования достанутся не биткоину, а альткоинам.

"Любое ослабление регулирования в отношении криптовалют, как правило, приносит больше пользы альткоинам, чем биткоину, для которого регулирование не играет такой роли", — отмечает Алекс Торн, глава исследований Galaxy Digital.