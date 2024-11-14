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"Мемная" криптовалюта Dogecoin выросла на 121% за неделю после выборов в США

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Монета Dogecoin
Монета Dogecoin.Иллюстративное фото: illustration by Chesnot/Getty Images

Курс "мемной" криптовалюты Dogecoin вырос после новости о том, что Илон Маск войдет в администрацию президента Дональда Трампа, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Известный поклонник Dogecoin Илон Маск оказывает значительное влияние на курс "мемной" криптовалюты, стоимость которой часто меняется в зависимости от его заявлений и действий. На этой неделе стало известно, что предприниматель возглавит Департамент эффективности государственного управления, который будет консультировать президента США по вопросам расходов.

В среду Dogecoin торговался по цене 0,4006 доллара, увеличившись на 15% за последние 24 часа и на 121% за неделю.

Созданная в шутку программистами Билли Маркусом и Джексоном Палмером в 2013 году, Dogecoin с эмблемой собаки породы сиба-ину превратилась в одну из наиболее ценных криптовалют.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2187266-memnaya-kriptovalyuta-dogecoin-vyrosla-na-121-za-nedelyu-posle-vyborov-v-ssha/

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