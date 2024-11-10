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Стоимость биткоина обновила рекорд и приближается к 80 тыс. долларов

Опубликовано:

Биткоин и доллары
Биткоин. Иллюстративное фото: pexels.com

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 79 тыс. долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на данные блокчейн-экосистемы Binance.

10 ноября курс биткоина достиг 79 500 долларов (39,3 млн тенге), что является новым рекордом за всю историю торгов криптовалютой.

Недавно за сутки цифровая валюта подорожала на несколько тысяч долларов. Если минимальная цена составляла 67 тыс. долларов, а уже 6 ноября в моменте достигала 76 тыс.

Отметим, что биткоин бьет рекорд стоимости на фоне выборов президента США. Дело в том, что Дональд Трамп лояльно относится к криптовалюте и ранее уже заявлял, что в случае победы его команда сохранит текущий запас биткоинов, который в настоящее время имеется у правительства США, а не будет его конвертировать в привычную валюту.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2185358-stoimost-bitkoina-obnovila-rekord-i-priblizhaetsya-k-80-tys-dollarov/

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