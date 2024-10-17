Количество владельцев криптовалют выросло до рекордного уровня в 2024 году

Наблюдатели за криптовалютной отраслью зафиксировали рекордное использование криптовалют, что свидетельствует о росте глобального интереса к цифровым активам, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.
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Эксперты венчурной компании Andreessen Horowitz отмечают рекордные уровни применения криптовалют, что стало возможным благодаря укреплению деловой и технологической инфраструктуры.
Согласно ежегодному отчету State of Crypto, количество владельцев криптовалюты достигло нового максимума — 617 млн человек по всему миру в этом году. В отчете также говорится о значительном увеличении активности на блокчейне: в сентябре насчитывалось 220 млн уникальных криптоадресов, использовавших технологию хотя бы один раз.
Эти показатели в три раза превышают данные конца 2023 года, что указывает на интеграцию криптовалют в различные платформы и сервисы.
Эксперты считают, что этот рост символизирует наступление нового оптимистичного периода для отрасли после "криптозимы" — периода спада, усугубленного крахом криптобиржи FTX.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2175384-kolichestvo-vladelcev-kriptovalyut-vyroslo-do-rekordnogo-urovnya-v-2024-godu/
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