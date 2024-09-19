Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Глава Binance заявил, что криптобирже удалось восстановить интерес инвесторов в 2024 году

Опубликовано:

Логотип Binance на экране смартфона
Binance. Иллюстративное фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Генеральный директор криптовалютной биржи Binance заявил, что в 2024 году число институциональных инвесторов, присоединившихся к платформе, увеличилось на 40%, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Ричард Тэн, гендиректор Binance, сообщил, что вложения со стороны институциональных инвесторов восстановились в 2024 году. По его словам, многие из них еще продолжают проводить тщательную проверку перед инвестициями.

"Инвестиции в криптовалюту со стороны институциональных инвесторов — это лишь вершина айсберга. Многие из них по-прежнему проявляют должную осмотрительность", — отметил Тэн на конференции Token2049 в Сингапуре.

Тенденция роста интереса крупных инвесторов показывает, что они стали более благосклонно относиться к биткоину и другим криптовалютам, несмотря на расследование против Binance в США и требование компенсации в размере 4,3 млрд долларов.

Тэн также подчеркнул, что Binance изменила свою структуру управления, перейдя от компании, управляемой основателем, к компании, руководимой советом директоров из семи членов. Он добавил, что такая структура воспринимается регуляторами более положительно.

Соучредитель и бывший гендиректор Binance Чанпэн Чжао покинул свою должность в прошлом году в рамках соглашения, но остается основным акционером биржи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2163420-glava-binance-zayavil-chto-kriptobirzhe-udalos-vosstanovit-interes-investorov-v-2024-godu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie