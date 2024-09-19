Глава Binance заявил, что криптобирже удалось восстановить интерес инвесторов в 2024 году

Генеральный директор криптовалютной биржи Binance заявил, что в 2024 году число институциональных инвесторов, присоединившихся к платформе, увеличилось на 40%, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Ричард Тэн, гендиректор Binance, сообщил, что вложения со стороны институциональных инвесторов восстановились в 2024 году. По его словам, многие из них еще продолжают проводить тщательную проверку перед инвестициями.

"Инвестиции в криптовалюту со стороны институциональных инвесторов — это лишь вершина айсберга. Многие из них по-прежнему проявляют должную осмотрительность", — отметил Тэн на конференции Token2049 в Сингапуре.

Тенденция роста интереса крупных инвесторов показывает, что они стали более благосклонно относиться к биткоину и другим криптовалютам, несмотря на расследование против Binance в США и требование компенсации в размере 4,3 млрд долларов.

Тэн также подчеркнул, что Binance изменила свою структуру управления, перейдя от компании, управляемой основателем, к компании, руководимой советом директоров из семи членов. Он добавил, что такая структура воспринимается регуляторами более положительно.

Соучредитель и бывший гендиректор Binance Чанпэн Чжао покинул свою должность в прошлом году в рамках соглашения, но остается основным акционером биржи.