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ФБР: Случаев мошенничества с криптовалютами стало больше на 45% в 2023 году

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Биткоин и доллары
Биткоин. Иллюстративное фото: pexels.com

ФБР США заявило, что в 2023 году количество зарегистрированных случаев мошенничества с криптовалютой выросло на 45%, а объем потерь достиг 5,6 млрд долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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По оценкам ФБР, в прошлом году потребители потеряли более 5,6 млрд долларов из-за мошенничества, связанного с криптовалютами, что на 45% больше, чем в 2022 году.

Согласно отчету, Центр жалоб на интернет-преступления ФБР получил около 69 500 жалоб от потребителей в США и за рубежом в прошлом году. Хотя количество жалоб, связанных с криптовалютой, составило около 10% от общего числа жалоб на финансовое мошенничество, связанные с этим убытки составили почти 50% от общего объема потерь.

Если в 2022 году на рынке криптовалют наблюдался спад, то в 2023 году цены на токены начали расти, что вызвало новый интерес со стороны преступников. Биткоин вырос более чем вдвое в прошлом году, и продолжает расти в 2024 году.

"Поскольку использование криптовалют в мировой финансовой системе продолжает расти, растет и количество мошеннических схем", — заявил Майкл Нордвалл, помощник директора отдела уголовных расследований ФБР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2159515-fbr-sluchaev-moshennichestva-s-kriptovalyutami-stalo-bolshe-na-45-v-2023-godu/

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