Цены на золото достигли новых максимумов благодаря высокому спросу в Европе

Цены на золото достигли новых рекордных максимумов, поскольку инвесторы ожидают снижения процентных ставок со стороны центральных банков США и Европы, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Западные инвесторы начали активно вкладывать средства в золото, прогнозируя снижение процентных ставок в США, что способствовало росту цен на металл до рекордного уровня в 2,531 доллар за тройскую унцию. Это привело к увеличению годового прироста золота более чем на 20%, благодаря покупкам институциональных инвесторов и оптимистичным ставкам хедж-фондов.

Согласно данным Всемирного золотого совета, с мая 2024 года запасы физически обеспеченных золотых ETF увеличились на 90,4 тонны, что эквивалентно 7,3 млрд долларов. Чистый приток средств был положительным на протяжении последних семи недель.

В начале года рост цен на золото был в основном обусловлен действиями китайских инвесторов, которые стремились защититься от нестабильности на рынке акций и недвижимости в своей стране. Летом интерес к золоту также проявили европейские инвесторы. Это способствовало дальнейшему росту цен на металл в августе.

"Запад начинает осознавать ситуацию, которую в Азии поняли еще в начале этого года", — отметила Рут Кроуэлл, генеральный директор Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, ставки на золото на чикагской бирже Comex, главном фьючерсном рынке золота, достигли нового максимума с начала пандемии COVID-19, увеличившись более чем на 100 тонн за прошлую неделю.