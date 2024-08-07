Акции американских компаний начали восстанавливаться после обвала

Акции американских компаний восстановили часть своих потерь, которые случились после обвала на японском фондовом рынке и глобальной распродажи акций, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Индекс S&P 500 закрылся на 1% выше после потери 3% в понедельник. Технологический индекс Nasdaq Composite также вырос на 1%. Текущая ситуация также отразилась в снижении цен на государственные облигации и откате индекса Vix, так называемого "индикатора страха", который показывает ожидания инвесторов относительно колебаний рынка в следующем месяце.

"События, случившиеся на рынке в понедельник, произошли не просто так. Такое не происходит без причины и не может не иметь долгосрочных последствий, но мы могли бы рассматривать нынешнюю ситуацию как возможность для покупки акций", — сказал Себастьен Пейдж, глава подразделения в T. Rowe Price.

Эксперты уточняют, что обвал мировых рынков произошел из-за опасений инвесторов, что Федеральная резервная система США слишком медленно отреагировала на признаки ослабления экономики США. По данным аналитиков, в такой ситуации чиновники могут быть вынуждены срочно пойти на быстрое снижение процентных ставок.