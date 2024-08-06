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Японский фондовый рынок обвалился до самого низкого уровня за последние 37 лет

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Японский фондовый рынок
Японский фондовый рынок. Фото: KAZUHIRO NOGI/AFP via Getty Images)

Японский фондовый рынок обвалился до самого низкого уровня за последние 37 лет на фоне масштабной распродажи акций инвесторами, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Японский фондовый рынок упал до самого низкого уровня за последние 37 лет, а индекс VIX (подразумеваемой волатильности акций США) показал второй по величине рост с 1990 года.

Распродажа акций инвесторами была спровоцирована пятничными данными по занятости в США. Кроме того, на ситуацию повлиял частичный спад популярности компаний, разрабатывающих технологии с искусственным интеллектом, и повышение ставки Банком Японии, призванное укрепить иену.

Новость о том, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продала половину своих акций Apple, также подстегнула инвесторов отказаться от некоторых активов.

Распродажа, которая в какой-то момент привела к падению акций Nvidia на 15%, была масштабной, потому что инвесторы делали ставки на то, что ситуация на рынке не изменится слишком сильно. При этом аналитики считают, что если тенденция продолжится, это может привести к ослаблению экономик или, что еще хуже, ударить по финансовым системам целых стран, как это случилось в 1987, 1998 и 2008 годах.

Эксперты WSJ считают, что нынешняя ситуация похожа на события 1987 года, когда фондовый рынок США пережил самое крупное однодневное падение: S&P 500 упал более чем на 20%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2145057-yaponskiy-fondovyy-rynok-obvalilsya-do-samogo-nizkogo-urovnya-za-poslednie-37-let/

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