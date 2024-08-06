Японский фондовый рынок обвалился до самого низкого уровня за последние 37 лет на фоне масштабной распродажи акций инвесторами, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Японский фондовый рынок упал до самого низкого уровня за последние 37 лет, а индекс VIX (подразумеваемой волатильности акций США) показал второй по величине рост с 1990 года.

Распродажа акций инвесторами была спровоцирована пятничными данными по занятости в США. Кроме того, на ситуацию повлиял частичный спад популярности компаний, разрабатывающих технологии с искусственным интеллектом, и повышение ставки Банком Японии, призванное укрепить иену.

Новость о том, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продала половину своих акций Apple, также подстегнула инвесторов отказаться от некоторых активов.

Распродажа, которая в какой-то момент привела к падению акций Nvidia на 15%, была масштабной, потому что инвесторы делали ставки на то, что ситуация на рынке не изменится слишком сильно. При этом аналитики считают, что если тенденция продолжится, это может привести к ослаблению экономик или, что еще хуже, ударить по финансовым системам целых стран, как это случилось в 1987, 1998 и 2008 годах.

Эксперты WSJ считают, что нынешняя ситуация похожа на события 1987 года, когда фондовый рынок США пережил самое крупное однодневное падение: S&P 500 упал более чем на 20%.