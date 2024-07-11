Вывести российские ценные бумаги из Казахстана попросили клиентов в центральном депозитарии

Ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации, должны быть выведены до 1 августа. Иначе они могут оказаться замороженными, передает NUR.KZ со ссылкой на RBK.

Согласно сообщению источника, Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане попросил клиентов (брокеров, управляющие компании) до 1 августа 2024 года направить приказы о выводе российских бумаг из его номинального держания.

Это может быть связано с введением блокирующих санкций США в отношении Мосбиржи и ее структур, включая Национальный расчетный депозитарий (НРД).

"Центральный депозитарий ценных бумаг уведомляет о том, что вам необходимо в срок до 1 августа 2024 года провести транзакции с участием АО «Национальный расчетный депозитарий», которые являются обычными и необходимыми для отчуждения долга или акций в пользу лиц, не являющихся лицами США и не включенными в список блокирующих санкций США", – приводится текст уведомления от казахстанского депозитария.

То есть должны быть выведены ценные бумаги с ISIN (международный идентификационный буквенно-числовой код ценной бумаги) под обозначением «RU», указывающим на ее выпуск в России.

Отмечается, что в казахстанском депозитарии имеется порядка 140 подобных ценных бумаг в обращении (облигации, корпоративные бонды и акции).

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"Разрыва" инвестиционных отношений нет

Как указывается в источнике, это уведомление является предупреждением для клиентов казахстанского депозитария о том, что операции с участием НРД после 1 августа будут ограничены.

А российские ценные бумаги могут оказаться замороженными на счетах депозитария.

"Главная цель казахстанского депозитария в этой ситуации – дать возможность местным брокерам сократить позиции с участием НРД в цепочке владения, чтобы избежать возможной заморозки активов после 13 августа 2024 года", – приводят в RBK мнение Игоря Кузнец, партнера FTL Advisers.

При этом отмечается, что это не означает разрыв и полную остановку инвестиционной деятельности между Казахстаном и Россией. Эти операции, вероятно, будут проводиться через другие депозитарии, которые не находятся под санкциями.

Все необходимые действия по выводу ценных бумаг будут осуществлять клиенты депозитария – это брокеры и управляющие компании.

Напомним, что ранее глава Нацбанка рассказал, как введение санкций против Московской биржи повлияет на Казахстан.