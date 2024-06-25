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Биткоин впервые за два месяца опустился до уровня ниже 60 тысяч долларов

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Биткоин рядом с долларом
Биткоин. Иллюстративное фото: pexels.com

Курс биткоина впервые за два месяца упал до уровня ниже 60 тысяч долларов. За последнюю неделю первая криптовалюта потеряла 11%, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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По данным Coin Metrics, в начале текущей недели цена первой криптовалюты снизилась на 7% до 59 562,54 долларов. Ранее биткоин торговался на уровне 59 021,42 долларов, что на 19% ниже мартовского рекорда. За последнюю неделю биткоин упал почти на 11%.

Аналитики CoinShares сообщили, что криптовалютные инвестиционные продукты демонстрируют падение вторую неделю подряд. На прошлой неделе объемы мировых торгов были самыми низкими с момента январского запуска биткоин-ETF.

"За последние две недели мы стали свидетелями оттока 1,2 млрд долларов из крипто-ETF. Мы считаем, что пессимизм инвесторов по поводу снижения процентной ставки в США влияет на их настрой в отношении криптовалют", — сказал CNBC Джеймс Баттерфилл из CoinShares.

Элеонора Гейвуд, руководитель отдела стратегии Coincover, заявила, что рынок часто испытывает колебания в преддверии публикации отчета об индексе потребительских расходов от Федеральной резервной системы. Считается, что данный индекс наиболее точно отражает показатели инфляции в стране. Инвесторы ожидают, что ФРС опубликует отчет в эту пятницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2123391-bitkoin-vpervye-za-dva-mesyaca-opustilsya-do-urovnya-nizhe-60-tysyach-dollarov/

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