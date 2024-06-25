Биткоин впервые за два месяца опустился до уровня ниже 60 тысяч долларов

Курс биткоина впервые за два месяца упал до уровня ниже 60 тысяч долларов. За последнюю неделю первая криптовалюта потеряла 11%, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

По данным Coin Metrics, в начале текущей недели цена первой криптовалюты снизилась на 7% до 59 562,54 долларов. Ранее биткоин торговался на уровне 59 021,42 долларов, что на 19% ниже мартовского рекорда. За последнюю неделю биткоин упал почти на 11%.

Аналитики CoinShares сообщили, что криптовалютные инвестиционные продукты демонстрируют падение вторую неделю подряд. На прошлой неделе объемы мировых торгов были самыми низкими с момента январского запуска биткоин-ETF.

"За последние две недели мы стали свидетелями оттока 1,2 млрд долларов из крипто-ETF. Мы считаем, что пессимизм инвесторов по поводу снижения процентной ставки в США влияет на их настрой в отношении криптовалют", — сказал CNBC Джеймс Баттерфилл из CoinShares.

Элеонора Гейвуд, руководитель отдела стратегии Coincover, заявила, что рынок часто испытывает колебания в преддверии публикации отчета об индексе потребительских расходов от Федеральной резервной системы. Считается, что данный индекс наиболее точно отражает показатели инфляции в стране. Инвесторы ожидают, что ФРС опубликует отчет в эту пятницу.