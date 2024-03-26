Криптобиржа FTX может выплатить больше денег пострадавшим от банкротства биржи клиентам

Криптобиржа FTX может выплатить пострадавшим клиентам больше денег, чем было объявлено ранее, благодаря росту биткоина, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Как сообщают источники FT, клиентам криптобиржи, вероятно, будет выплачено 120–140% от стоимости их активов в день банкротства FTX, которое случилось в 2022 году. Это произойдет благодаря росту стоимости биткоина и тому факту, что нынешние акционеры FTX также владеют долей в стартапе Anthropic, который занимается развитием искусственного интеллекта.

Выплаты более чем 100 тысячам пострадавшим стали решающим фактором для адвокатов, защищающих бывшего исполнительного директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в преддверии вынесения окончательного приговора, которое должно произойти на этой неделе.

Ранее 32-летний Бэнкман-Фрид был признан виновным в семи фактах мошенничества и отмывания денег, связанных с банкротством FTX в ноябре 2022 года, когда была обнаружена пропажа 8 млрд долларов, принадлежащих вкладчикам.

Адвокаты Бэнкмана-Фрида утверждают, что их клиент должен отбывать наказание в общей сложности не более шести с половиной лет, поскольку клиенты FTX получат полную компенсацию в ходе процедуры банкротства. Прокуроры требуют, чтобы суд назначил предпринимателю наказание в виде 40 или 50 лет лишения свободы.