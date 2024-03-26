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Криптобиржа FTX может выплатить больше денег пострадавшим от банкротства биржи клиентам

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Биткоин и доллары
Биткоин. Иллюстративное фото: pexels.com

Криптобиржа FTX может выплатить пострадавшим клиентам больше денег, чем было объявлено ранее, благодаря росту биткоина, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Как сообщают источники FT, клиентам криптобиржи, вероятно, будет выплачено 120–140% от стоимости их активов в день банкротства FTX, которое случилось в 2022 году. Это произойдет благодаря росту стоимости биткоина и тому факту, что нынешние акционеры FTX также владеют долей в стартапе Anthropic, который занимается развитием искусственного интеллекта.

Выплаты более чем 100 тысячам пострадавшим стали решающим фактором для адвокатов, защищающих бывшего исполнительного директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в преддверии вынесения окончательного приговора, которое должно произойти на этой неделе.

Ранее 32-летний Бэнкман-Фрид был признан виновным в семи фактах мошенничества и отмывания денег, связанных с банкротством FTX в ноябре 2022 года, когда была обнаружена пропажа 8 млрд долларов, принадлежащих вкладчикам.

Адвокаты Бэнкмана-Фрида утверждают, что их клиент должен отбывать наказание в общей сложности не более шести с половиной лет, поскольку клиенты FTX получат полную компенсацию в ходе процедуры банкротства. Прокуроры требуют, чтобы суд назначил предпринимателю наказание в виде 40 или 50 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2073237-kriptobirzha-ftx-mozhet-vyplatit-bolshe-deneg-postradavshim-ot-bankrotstva-birzhi-klientam/

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