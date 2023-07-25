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Сколько золотых слитков за месяц скупили в Алматы и других регионах Казахстана

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Золотые и серебряные слитки лежат на документах
Золотые слитки. Иллюстративное фото: adventtr/Getty Images

Некоторые казахстанцы вкладывают свои деньги в том числе в золотые слитки. Насколько популярно такое вложение в разных регионах страны, рассказали в Национальном банке Казахстана.

Стоимость золота может значительно измениться, в том числе и в сторону увеличения. Поэтому некоторые казахстанцы рассматривают покупку золотых слитков в качестве инвестиций.

Так, по данным Нацбанка, в июне этого года банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами был продан 2 791 мерный слиток аффинированного золота общим весом 123,4 килограмма.

Половину реализованного золота при этом купили в Алматы – на мегаполис пришлось 1 404 мерных слитков. Далее идет Шымкент – пятая часть или 627 штук, а также Астана – 168 слитков.

Меньше всего золотых слитков купили в Жамбылской области – всего два, далее идет Мангистауская область – шесть, а также Улытауская, Кызылординская и Акмолинская области – по семь слитков аффинированного золота было куплено в каждой.

Реализация мерных слитков аффинированного золота за июнь 2023 года
Реализация мерных слитков аффинированного золота за июнь 2023 года. Инфографика: Национальный банк Казахстана

Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля от общего объема продаж составляет 26% – 34 526 штук. Далее следуют наиболее маленькие 5-граммовые слитки – 30 034 (23%) и самые тяжелые 100-граммовые – 27 626 (21%).

При этом 20-граммовых слитков было продано 24 327 штук (18%), а 50-граммовых – 15 883 штуки (12%).

Напомним, что программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Нацбанком в 2017 году. Всего с начала ее действия было продано 132 396 золотых слитков общим весом 4,5 тонны.

Реализация мерных слитков аффинированного золота за июнь 2023 года
Реализация мерных слитков аффинированного золота за июнь 2023 года. Инфографика: Национальный банк Казахстана

Специалисты утверждают, что золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения их ликвидности – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с моментальной выплатой денег клиенту.

Так, с начала действия программы на обратный выкуп было принято 22 848 мерных слитков общей массой 599,49 килограмма, что составляет 17% от общего объема их реализации. Практически все принятое золото снова продается населению.

Дело в том, что каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток аккуратно и не вскрывать упаковку.

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, "Евразийском Банке", Jusan Bank, "Банке ЦентрКредит", а также в отдельных небанковских обменных пунктах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2029918-naskolko-populyarny-zolotye-slitki-v-raznyh-regionah-kazahstana/

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