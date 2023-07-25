Сколько золотых слитков за месяц скупили в Алматы и других регионах Казахстана

Золотые слитки. Иллюстративное фото: adventtr/Getty Images

Некоторые казахстанцы вкладывают свои деньги в том числе в золотые слитки. Насколько популярно такое вложение в разных регионах страны, рассказали в Национальном банке Казахстана.

Стоимость золота может значительно измениться, в том числе и в сторону увеличения. Поэтому некоторые казахстанцы рассматривают покупку золотых слитков в качестве инвестиций.

Так, по данным Нацбанка, в июне этого года банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами был продан 2 791 мерный слиток аффинированного золота общим весом 123,4 килограмма.

Половину реализованного золота при этом купили в Алматы – на мегаполис пришлось 1 404 мерных слитков. Далее идет Шымкент – пятая часть или 627 штук, а также Астана – 168 слитков.

Меньше всего золотых слитков купили в Жамбылской области – всего два, далее идет Мангистауская область – шесть, а также Улытауская, Кызылординская и Акмолинская области – по семь слитков аффинированного золота было куплено в каждой.

Реализация мерных слитков аффинированного золота за июнь 2023 года. Инфографика: Национальный банк Казахстана

Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля от общего объема продаж составляет 26% – 34 526 штук. Далее следуют наиболее маленькие 5-граммовые слитки – 30 034 (23%) и самые тяжелые 100-граммовые – 27 626 (21%).

При этом 20-граммовых слитков было продано 24 327 штук (18%), а 50-граммовых – 15 883 штуки (12%).

Напомним, что программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена Нацбанком в 2017 году. Всего с начала ее действия было продано 132 396 золотых слитков общим весом 4,5 тонны.

Реализация мерных слитков аффинированного золота за июнь 2023 года. Инфографика: Национальный банк Казахстана

Специалисты утверждают, что золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения их ликвидности – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с моментальной выплатой денег клиенту.

Так, с начала действия программы на обратный выкуп было принято 22 848 мерных слитков общей массой 599,49 килограмма, что составляет 17% от общего объема их реализации. Практически все принятое золото снова продается населению.

Дело в том, что каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток аккуратно и не вскрывать упаковку.

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, "Евразийском Банке", Jusan Bank, "Банке ЦентрКредит", а также в отдельных небанковских обменных пунктах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2029918-naskolko-populyarny-zolotye-slitki-v-raznyh-regionah-kazahstana/