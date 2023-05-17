Минюст США готовится к строгому регулированию криптоотрасли

Криптовалюта. Иллюстративное фото: pexels.com

Министерство юстиции США готовится усилить контроль над криптоотраслью, раздираемой скандалами и нестабильностью. Минюст обещает пресечь незаконные действия цифровых платформ, поскольку масштабы криптопреступлений за последние четыре года значительно выросли, передает Financial Times.

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Одной из главных целей Минюста США является контроль криптовалютных бирж, а также "миксеров" и "тумблеров", которые позволяют скрыть следы проведенных транзакций. Об этом рассказала Ын Ен Чой, которая в прошлом году была назначена руководителем национальной группы Министерства по соблюдению крипторегулирования.

По ее словам, Минюст будет следить за деятельностью компаний, которые не только сами могут совершить правонарушения, но и создают условия для их совершения. К примеру, платформа может создавать условия для отмывания денег.

"Самой большой проблемой является то, что платформы дают возможность злоумышленникам получать прибыль от своей незаконной деятельности и обналичивать деньги теми способами, которые нам сложно отследить. Поэтому мы надеемся, что если сосредоточимся на таких платформах, то это может иметь мультипликационный эффект для всей криптоотрасли", — добавила она.

По мнению Ын Ен Чой строгое регулирование криптоплатформ станет сигналом для тех компаний, которые в настоящее время обходят правила и создают условия для отмывания денег, а также не инвестируют в надежные системы, позволяющие сдерживать риски.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2020741-minyust-ssha-gotovitsya-k-strogomu-regulirovaniyu-kriptootrasli/