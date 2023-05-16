Создатели ChatGPT готовятся к запуску новой глобальной криптовалюты

Глаз. Иллюстративное фото: pexels.com

Сэм Альтман, гендиректор OpenAI (компании-разработчика ChatGPT), близок к тому, чтобы получить 100 млн долларов для финансирования своего плана по использованию технологии сканирования радужной оболочки глаза для создания глобальной криптовалюты Worldcoin, передает Financial Times.

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По данным трех независимых источников, стартап Worldcoin ведет предварительные переговоры о привлечении новых денежных средств, поскольку готовится к запуску в ближайшие несколько недель. Worldcoin был основан Альтманом и Алексом Блания в 2019 году. У проекта большие амбиции: создатели планируют использовать технологию сканирования радужной оболочки глаза для создания глобальной системы идентификации, которую можно будет использовать для получения свободного доступа к глобальной валюте Worldcoin.

Данная новость является хорошим предзнаменованием для крипторынка, который пережил непростой год. Крах криптовалютной биржи FTX в ноябре 2022 года ускорил резкое падение цен на токены и спровоцировал волну банкротств нескольких криптокомпаний.

Руководители Worldcoin заявили, что их подход решает две проблемы, возникающие в связи с развитием искусственного интеллекта: различие между людьми и ботами и обеспечение универсального базового дохода, который может компенсировать потерю рабочих мест, вызванную ИИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2020583-sozdateli-chatgpt-gotovyatsya-k-zapusku-novoy-globalnoy-kriptovalyuty/