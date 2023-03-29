Криптобиржа Binance столкнулась с иском американского регулятора

Чанпэн Чжао. Фото: Ben McShane/Sportsfile for Web Summit via Getty Images

Регулирующие органы США подали в суд на криптобиржу Binance за провокацию клиентов к покупке незарегистрированных криптовалют. Цена биткоина резко упала после того, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами США объявила об иске, передает Quartz.

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Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CTFC) подала в суд на криптобиржу Binance. Как утверждают в CTFC, Binance незаконно продавала криптодеривативы розничным инвесторам. Компанию обвиняют в том, что она подталкивала определенных клиентов к использованию нелегальных VPN для торговли. Кроме того, по данным CTFC, Binance провоцировала крупных клиентов на создание подставных компаний на Британских Виргинских островах и в Нидерландах. Это делалось, чтобы избежать торговых ограничений США.

CTFC также обвинила Binance в ряде дополнительных нарушений, включая отказ от регистрации в качестве продавца фьючерсных комиссий, плохой контроль над бизнесом и неспособность внедрить инструменты, необходимые для выявления случаев отмывания денег клиентами.

В иске, поданном 27 марта в Северном округе штата Иллинойс, также упоминается имя генерального директора и основателя Binance Чанпэна Чжао. Его обвиняют в использовании нескольких юридических лиц для сокрытия прав собственности на компанию и умышленном обходе законов США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2014324-kriptobirzha-binance-stolknulas-s-iskom-amerikanskogo-regulyatora/