Обложить налогом транзакции с криптовалютой хотят в Кении

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Правительство Кении хочет обложить налогом транзакции с криптовалютой на всех биржах, которые используют граждане страны. Власти готовы прибегнуть к этому шагу, несмотря на то, что глобальный рынок криптовалют переживает кризис, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В планах правительства Кении ввести 20%-ный налог на каждую криптовалютную транзакцию. При этом эксперты считают, что данная стратегия нового правительства будет неэффективной, несмотря на то, что с ее помощью власти хотят сократить внешний долг страны за счет расширения внутренней налоговой сети.

Если законопроект будет одобрен парламентом, прирост капитала кенийцев в криптовалюте будет облагаться налогом. То же самое касается покупки и продажи активов. В проекте сказано, что если цифровая валюта хранится в течение периода, не превышающего 12 месяцев, то она будет облагаться подоходным налогом. Если этот период превышает 12 месяцев, то будет применяться налог на прирост капитала.

Марк Каджуйе, криптотрейдер из Найроби, говорит, что оплата этого налога ляжет на плечи ничего не подозревающих пользователей бирж, а не на сами биржи (к чему стремится правительство). Ведь большинство децентрализованных платформ не являются кенийскими, они находятся вне юрисдикции правительства Кении, а значит, не могут облагаться этим налогом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1998400-oblozhit-nalogom-tranzaktsii-s-kriptovalyutoy-hotyat-v-kenii/