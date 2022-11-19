Как кризис крипторынка повлияет на будущее отрасли, рассказали эксперты

Биткоин. Иллюстративное фото: pexels.com

Как кризисы на рынке криптовалют меняют отрасль? Специалисты говорят, что кризисы этого года еще острее ставят вопрос, можно ли считать криптовалюты надежным вложением и сможет ли более жесткое регулирование помочь отрасли стабилизироваться, передает Bloomberg.

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Спад 2022 года стал громким событием для рынка криптовалют, который и до этого прилично штормило. Миллиарды долларов, которые хранились в активах инвесторов, исчезали за одну ночь в результате краха нескольких компаний. Самым крупным из них стал крах криптобиржи FTX в ноябре.

Эти события подорвали доверие к отрасли, несмотря на то, что когда-то криптовалюты стали ответом на подорванное доверие к традиционной финансовой системе (после кризиса 2008 года). Некоторые инвесторы отреагировали на нынешний кризис, призвав власти к жесткому регулированию крипторынка. Другие говорят, что нынешний кризис говорит о том, что криптобиржам не нужно сотрудничать с банками, а необходимо полностью переходить на децентрализованные технологии.

Согласно данным CoinGecko, после пика в ноябре 2021 года совокупная рыночная капитализация криптоактивов упала на целых 73%. Это меньше, чем 88%-ный обвал предыдущей "криптозимы" 2018 года, однако в этом году уничтожено намного больше активов (более двух триллионов долларов). Сначала рынок потряс крах TerraUSD, теперь FTX.

Что это значит для будущего криптовалют? Аналитики Bloomberg отмечают, что банкротство FTX говорит не в пользу регулирования крипторынка, поскольку экс-глава криптобиржи Сэм Бэнкман-Фрид лоббировал принятие подобного закона. Аналитики считают, что жесткое регулирование может в конечном итоге сделать криптовалюты более стабильным и респектабельным активом, но пока не ясно, сможет ли отрасль продержаться до этого времени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1997791-kak-krizis-kriptorynka-povliyaet-na-buduschee-otrasli-rasskazali-eksperty/