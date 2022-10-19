Mastercard запустит сервис для продажи и покупки криптовалюты

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Mastercard запускает сервис, с помощью которого клиенты смогут торговать криптовалютой через свои банковские счета. В следующем году сервис заработает в США, Израиле и Бразилии, передает Bloomberg.

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Новый сервис, запущенный Mastercard в сотрудничестве с Paxos может поменять рынок и открыть мир криптовалют для огромного числа людей. Аджай Бхалла, президент Mastercard по кибербезопасности и разведке, отметил, что пилотный продукт под названием Crypto Source будет запущен в США, Израиле и Бразилии в начале следующего года. Какие банки примут участие в запуске, пока не сообщается.

Последние несколько лет потребительские банки пытались найти путь взаимодействия с крипторынком. Некоторые пытались разработать собственные продукты, но подавляющее большинство избегало хранить виртуальные активы и предлагать их своим клиентам из-за проблем с регулированием. А теперь в перспективе тысячи банков-партнеров Mastercard смогут предоставлять клиентам такие услуги.

"Возможность покупать криптовалюту в своем любимом банке — это острая потребность рынка. Потребители давно этого ждут", — сказал Аджай Бхалла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1993191-mastercard-zapustit-servis-dlya-prodazhi-i-pokupki-kriptovalyuty/