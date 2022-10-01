Ученые: Экологический ущерб от майнинга больше, чем от добычи золота

Биткоин. Иллюстративное фото: Pexels

Экологический ущерб от добычи криптовалют за последние пять лет составил в среднем 35% от их рыночной капитализации. Исследование показало, что майнинг намного сильнее влияет на изменения климата, чем добыча золота, передает The Guardian.

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Исследование Университета Нью-Мексико, опубликованное в журнале Scientific Reports, оценило климатическое влияние различных производств в виде части общей рыночной капитализации той или иной индустрии. По мнению ученых, биткоины — это "в меньшей степени золото и в большей степени мясо". Майнинг приносит больше экологического ущерба, чем добыча золота и примерно столько же, сколько добыча природного газа и выращивание крупного рогатого скота.

По мнению экономистов, экологический ущерб от производства цифровой валюты за последние пять лет составил в среднем 35% от ее рыночной капитализации, достигнув пика в 82% в 2020 году. Это сопоставимо с климатическим ущербом от производства говядины (33%) или природного газа (46%).

При этом совсем не сопоставимо с добычей золота (хотя с этой индустрией майнинг сравнивают чаще всего). Влияние золотодобывающей промышленности на климат составляет всего 4% от ее рыночной капитализации.

Непропорциональный вред цифровой валюты связан с ее зависимостью от вычислительного процесса для проверки транзакций (майнинг), который требует огромных затрат электроэнергии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1990412-uchenye-ekologicheskiy-uscherb-ot-mayninga-bolshe-chem-ot-dobychi-zolota/