Курсы криптовалют к доллару на 18 сентября 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 18 сентября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $113.04. Сегодня актив торгуется на уровне $19,965.90568263*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00034 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 18 сентября 2022 составляет $0.06181163*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $11.23. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,446.17032921*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.007. На данный момент актив торгуется на уровне $0.74418899*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 18 сентября 2022 составляет $1.00000622*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.95. Актив торгуется на уровне $57.24994377*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.23. Актуальная стоимость криптовалюты – $34.14303596*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0181. Криптовалюта сегодня стоит $0.36814927*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00086. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06146388*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1988352-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-18-sentyabrya-2022/