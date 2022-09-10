Курсы криптовалют к доллару на 10 сентября 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 10 сентября 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,342.64. Сегодня актив торгуется на уровне $21,004.88950688*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00145 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 10 сентября 2022 составляет $0.06302848*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $61.06. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,709.83610535*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0166. На данный момент актив торгуется на уровне $0.80524913*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 10 сентября 2022 составляет $0.99978523*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.97. Актив торгуется на уровне $60.87393163*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.98. Актуальная стоимость криптовалюты – $39.00858208*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0099. Криптовалюта сегодня стоит $0.35133352*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00152. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06349631*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1987115-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-10-sentyabrya-2022/