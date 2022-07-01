Курсы криптовалют к доллару на 1 июля 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 1 июля 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $326.56. Сегодня актив торгуется на уровне $19,480.15515469*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00019 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 июля 2022 составляет $0.06416334*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $37.52. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,049.04366466*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0158. На данный момент актив торгуется на уровне $0.84534503*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 1 июля 2022 составляет $1.00127972*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.35. Актив торгуется на уровне $52.26768915*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.23. Актуальная стоимость криптовалюты – $14.6876028*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0036. Криптовалюта сегодня стоит $0.3193282*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00254. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06503218*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1976523-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-1-iyulya-2022/