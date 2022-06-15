Иллюстративное фото: pexels.com

В понедельник криптоиндустрия пережила один из худших дней в своей истории. Рыночная капитализация криптовалюты упала ниже триллиона долларов. Еще в ноябре 2021 года она составляла три триллиона. Инвесторы избавляются от рискованных активов и распродают криптовалюту, передает CNBC.

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Первая половина 2022 года была непростой для криптоиндустрии, однако самым сложным днем для отрасли стал этот понедельник. Торговые платформы приостановили снятие средств, компании сократили рабочие места, а инвесторы в панике начали избавляться от своих активов. В результате этого рыночная капитализация криптовалют упала ниже триллиона долларов по сравнению с тремя триллионами долларов в ноябре 2021 года.

Курс биткоина упал до 18-месячного минимума. Сейчас криптовалюта торгуется ниже 23 тысяч долларов. В течение нескольких недель до этого события аналитики и инвесторы с опасением смотрели в сторону крипто-лендинговой платформы Celsius, переживающей кризис ликвидности. За последнюю неделю токен Celsius упал с 7 долларов до 33 центов. Рано утром в понедельник представители платформы Celsius потрясли рынок, объявив, что снятие средств, свопы и переводы между счетами были приостановлены из-за "экстремальных рыночных условий". В компании уточнили, что этот шаг был предпринят для "стабилизации ликвидности".

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance также более чем на три часа приостановила вывод биткоинов из-за "зависшей транзакции". Кроме того, криптоотрасль переживает кадровый кризис. Стартап BlockFi объявил о сокращении штата на 20%. Ранее о сокращениях заявляли и другие криптокомпании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1974009-kriptoindustriya-perezhila-odin-iz-hudshih-dney-v-svoey-istorii/