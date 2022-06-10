Курсы криптовалют к доллару на 10 июня 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 10 июня 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $184.01. Сегодня актив торгуется на уровне $30,169.4867661*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00015 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 10 июня 2022 составляет $0.08109215*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $7.12. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,795.68401603*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0182. На данный момент актив торгуется на уровне $0.98303343*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 10 июня 2022 составляет $1.00081047*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.50. Актив торгуется на уровне $60.68575752*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.18. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.2327915*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.002. Криптовалюта сегодня стоит $0.40046749*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00049. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07965137*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1973485-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-10-iyunya-2022/