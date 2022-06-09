Сенаторы США обнародовали законопроект о криптовалютах

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Сенаторы США официально обнародовали законопроект о регулировании криптовалют. Предложения официальных лиц обрадовали представителей отрасли. Сенаторы предложили, чтобы официальным регулятором стала Комиссия по торговле товарными фьючерсами, орган, который позитивно настроен по отношению к криптовалютам, передает The Washington Post.

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Сенаторы Синтия Луммис и Кирстен Гиллибранд заявляют, что этот законопроект является первой серьезной попыткой применить объективное регулирование к криптовалютам. По их словам, криптоиндустрия породила новый класс миллиардеров и полностью изменила подход к финансовым услугам. При этом с появлением новой отрасли появились и новые формы мошенничества, что вызывает опасение у регулирующих органов.

Предложения Луммис и Гиллибранд обрадовали представителей криптомира, поскольку многие опасались, что регулятором крипторынка может стать Комиссия по ценным бумагам, чей председатель Гэри Генслер занял агрессивную позицию по отношению к криптовалютам. Генслер утверждает, что цифровые активы необходимо квалифицировать как ценные бумаги. Следовательно, Комиссия по ценным бумагам должна осуществлять контроль над криптовалютами по аналогии с акциями компаний, торгующимися на публичном рынке.

Законопроект сенаторов опровергает это утверждение. По их словам, большинство цифровых активов гораздо больше похожи на товары, чем на ценные бумаги.

"Сегодня США являются мировым финансовым лидером. Для того, чтобы следующее поколение американцев имело больше возможностей для развития, крайне важно интегрировать цифровые активы в действующее законодательство. Это позволит нам эффективно использовать эти активы и снизить имеющиеся риски", — сказала Синтия Луммис.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1973143-senatory-ssha-obnarodovali-zakonoproekt-o-kriptovalyutah/