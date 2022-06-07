Что ждет крипторынок в ближайшее время, рассказали эксперты

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Что ждет криптоотрасль после краха блокчейн-экосистемы Terra? По словам экспертов, текущее состояние криптовалютного рынка все еще можно назвать неустойчивым. По их словам, в будущем на рынке может остаться лишь несколько десятков криптовалют, передает CNBC.

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Представители криптовалютного рынка обсудили будущее отрасли во время Всемирного экономического форума в Давосе. Примечательно, что еще в 2020 году представителей этой отрасли в Давосе было намного меньше и будущее криптовалют не казалось тогда такой важной темой.

В настоящее время на рынке существует более 19 тысяч криптовалют и десятки видов блокчейн-платформ. Брэд Гарлингхаус, генеральный директор Ripple, предсказал, что в будущем на рынке могут остаться лишь несколько десятков криптовалют. По его словам, в мире существует около 180 фиатных валют, поэтому необходимости в таком количестве криптовалют просто нет. Бетранд Перес, генеральный директор Web3 Foundation, сравнил нынешнее состояние рынка с ранней эрой развития интернета и сказал, что тогда многие называли интернет "мошенничеством", которое не принесет никакой пользы.

По словам представителей отрасли, в последние годы регулирующие органы разных стран начали более серьезно относиться к криптовалютам и предлагать решения по взаимодействию между властями и рынком.

"Ситуация сильно улучшилась по сравнению с тем, что мы имели три-четыре года назад. Я помню, что слово "криптовалюта", произнесенное во время форума в Давосе, воспринималось как ругательное. Можно сказать, что сейчас к криптовалютам возник интерес, который может привести к чему-то конструктивному", — сказал Гарлингхаус из Ripple.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1972761-chto-zhdet-kriptorynok-v-blizhayshee-vremya-rasskazali-eksperty/