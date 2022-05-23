Курсы криптовалют к доллару на 23 мая 2022

Иллюстративное фото: pixabay.com

По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 23 мая 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $808.30. Сегодня актив торгуется на уровне $30,006.49763554*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00303 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 23 мая 2022 составляет $0.07646429*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $56.49. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,017.35720491*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0091. На данный момент актив торгуется на уровне $1.10439123*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.20. Актив торгуется на уровне $71.32566557*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.48. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.83722756*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0073. Криптовалюта сегодня стоит $0.41882023*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0011. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08555746*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Больше о новостях крипторынка вы можете узнать в Telegram-канале «КриптоNUR». Там мы публикуем актуальные курсы популярных криптовалют, рассказываем о ситуации на рынке и объясняем, почему криптовалюты — это не сложно. Подписаться на Telegram-канал можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1970522-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-23-maya-2022/