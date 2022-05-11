Курсы криптовалют к доллару на 11 мая 2022

Иллюстративное фото: Kwanchai Lerttanapunyaporn/EyeEm/Getty Images

По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 11 мая 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $525.32. Сегодня актив торгуется на уровне $31,467.06233189*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00247 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 11 мая 2022 составляет $0.07893528*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $56.88. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,374.27169643*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0365. На данный момент актив торгуется на уровне $1.15232601*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.20. Актив торгуется на уровне $81.20291519*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.61. Актуальная стоимость криптовалюты – $24.34635001*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0151. Криптовалюта сегодня стоит $0.51702674*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0013. На данный момент актив торгуется на уровне $0.1115868*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1968717-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-11-maya-2022/