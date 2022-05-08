Курсы криптовалют к доллару на 8 мая 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 8 мая 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,346.34. Сегодня актив торгуется на уровне $35,259.31268028*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0015 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 8 мая 2022 составляет $0.08337428*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $124.79. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,620.63401952*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.062. На данный момент актив торгуется на уровне $1.38136592*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.80. Актив торгуется на уровне $94.71260196*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.77. Актуальная стоимость криптовалюты – $27.00296329*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0204. Криптовалюта сегодня стоит $0.58627407*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0015. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12777475*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1968511-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-8-maya-2022/